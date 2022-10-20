Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara kurtarılamadı! Son sözleri mezar taşına yazıldı

Hollanda'da yaşayan Şahin ailesinin lösemi hastası olan kızları Dilara Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede komadayken doktorlar yaşam destek ünitesi fişini çekme kararı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Dilara ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra tekrar ayağa kalkan, konuşmaya başlayan Dilara 15 Ekim'de hayatını kaybetti.

Baba Oğuz Şahin, kızının ölmeden önceki son sözlerinin vasiyet gibi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kızımın son sözleri, 'Baba, sakın üzülmeyin. İnşallah bunu da atlatacağım. Olur da bana bir şey olursa, hakkınızı helal eyleyin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm yaptıkları için adıma teşekkür edin.

Yüce Allah'ım onu bu devletin başından eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin' şeklinde oldu." Şahin ailesi, kızları Dilara'nın "Allah devletimize zeval vermesin" şeklindeki son sözlerini mezar taşına yazdırdı.

Şahin, şunları söyledi: "8.5 ay boyunca devletimiz bize kol kanat gerdi. Bu süre içerisinde bizi kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun. Hollanda'da fişi çekilmek istenen kızım, Türkiye'de sanki yeniden doğdu. Ona, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye sahip çıktı. Hastane odasında bize çay demledi, tavada yumurta kırdı. Birlikte çok güzel günler geçirdik. Kızımın en büyük hayallerinden biri İstanbul'u gezip görmekti. Hastanede odasından çıkıp birlikte otelde kaldık, İstanbul'u gezdik ve o anları ölümsüzleştirdik. Bolca koklaşma şansı yakaladık. Kızıma aranan uyumlu ilik abisinde bulunmuştu. İlik alındı, nakil gününü beklemeye başlamıştık. Son kemoterapi sonrası mide kanaması geçirdi, komaya girdi. O komadan çıkamadı."