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Erdemli'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 41 Bin TL Ceza

Erdemli'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 41 Bin TL Ceza
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Mersin Erdemli'de motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli hareketler yapan sürücü tespit edilerek 41 bin 326 TL para cezası ödendi. Motosikletin ikinci el fiyatından daha yüksek olan bu ceza, sosyal medya paylaşımları üzerine uygulandı.

Mersin Erdemli'de motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli hareketler yapan sürücü tespit edilip 41 bin 326 TL para cezası kesildi. Motosikletin ikinci el fiyatının yediği cezadan daha az olduğu öğrenildi.

Motosiklet kullanımının yoğun olduğu Mersin'de zaman zaman gençler tehlikeli hareketler yapıyor. O anları ise ya vatandaşlar, ya da arkadaşları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor. Benzer bir şekilde ehliyetsiz motosiklet kullanan D.E.A.'nın ön kaldırarak tehlikeli anları da sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşım üzerine jandarma ekipleri sürücüyü tespit edip belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli ve saygısız araç kullanmak suçlarından toplam 41 bin 326 TL para cezası kesti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsünün ön kaldırarak tehlikeli araç kullandığı, bu şekilde hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilmiştir. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, sürücünün D.E.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş ve yakalanmıştır. D.E.A. isimli sürücü hakkında, belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli ve saygısız araç kullanmak suçlarından toplam 41 bin 326 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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