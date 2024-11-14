Engelli Numarası Yapan Dilenci Zabıtadan Kaçamadı

Engelli numarası yapan dilenci zabıta ve polisten kaçamadı

ZONGULDAK - Devrek'te engelli numarası yapan dilenci zabıta ve polisten kaçamadı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde engelli numarası yaparak vatandaşlardan ve esnaflardan para toplayan dilenci zabıta ve polisten kaçamadı. Devrek'te iş yerlerinden ve toldan geçene vatandaşlardan engelli numarası yaparak para toplayan dilenci vatandaşların zabıtayı araması neticesinde yakalanarak polise teslim edildi. Uzun süre zabıtaya direnen ve kendini yerlere atan dilenci saatlerce zabıta ile mücadele verdi.

İnsanlara engelli numarası yaparak elinde bastonu ile para toplayan vatandaş Devrekli vatandaşların şikayeti üzerine zabıtalar tarafından para toplaması engellenirken, ekiplerle uzun süre mücadele vererek ekiplere zorluk çıkardı. Kendini yere atarak bayılma numarası yapan sahtekar dilenci zabıtalar tarafından emniyet güçlerine teslim edildi. Elindeki telefonla yakınlarını aradığını söyleyen vatandaş, "Çabuk beni buradan alın. Beni kameraya çekiyorlar" diyerek karşı tarafa emirler yağdırdı.

Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde il dışından geldiği tespit edilen dilenci şikayetçi ve davacı olmadığı için serbest bırakılırken, zabıta aracı ile şehirlerarası otobüs terminaline götürülerek il dışına gönderildi.