Engelli hastaların başının üzerinde twerk yapan sağlık çalışanı tutuklandı

Georgia eyaletinde bir sağlık çalışanı, engelli hastalarla çektiği uygunsuz videoları TikTok'ta paylaşınca tutuklandı. 19 yaşındaki Lucrecia Kormassa Koiyan, engelli kişiyi istismar suçlamasıyla karşı karşıya.

Loganville Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, viral olan videoda mavi üniformalı Koiyan'ın sandalyede oturan erkek hastanın başının üzerinde uygunsuz dans ettiği görülüyor. Aynı hesaptan paylaşılan başka bir videoda da küvetteki başka bir hastaya benzer davranışlarda bulunduğu tespit edildi.

23 Ocak'ta polise ihbar edilen olay üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, 28 Ocak'ta Koiyan'ın evinde arama yapıldı ve kendisi tutuklandı. Walton İlçe Hapishanesi'ne götürülen sağlık çalışanı, ertesi gün kefaletle serbest bırakıldı.

Görüntüleri paylaşan hesaptan yapılan savunmada, "İnsanlar cinsel saldırı ve tacizden bahsediyor ama durum öyle değil. Hasta sözel iletişim kurabiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Olay, sağlık çalışanlarının sosyal medya kullanımı ve hasta hakları konusunda tartışma yarattı.