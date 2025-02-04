AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

İmamoğlu'ndan "Karşıyım" diyen Mansur Yavaş'a yanıt geldi
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Engelli hastaların başının üzerinde twerk yapan sağlık çalışanı tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Georgia'da bir sağlık çalışanı, engelli hastalarla çektiği uygunsuz videoları TikTok'ta paylaştığı için tutuklandı. 19 yaşındaki Lucrecia Kormassa Koiyan, engelli kişiyi istismar suçlamasıyla karşı karşıya. Viral olan videoda, Koiyan'ın sandalyede oturan erkek hastanın başının üzerinde uygunsuz dans ettiği görülüyor.

Georgia eyaletinde bir sağlık çalışanı, engelli hastalarla çektiği uygunsuz videoları TikTok'ta paylaşınca tutuklandı. 19 yaşındaki Lucrecia Kormassa Koiyan, engelli kişiyi istismar suçlamasıyla karşı karşıya.

Loganville Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, viral olan videoda mavi üniformalı Koiyan'ın sandalyede oturan erkek hastanın başının üzerinde uygunsuz dans ettiği görülüyor. Aynı hesaptan paylaşılan başka bir videoda da küvetteki başka bir hastaya benzer davranışlarda bulunduğu tespit edildi.

23 Ocak'ta polise ihbar edilen olay üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, 28 Ocak'ta Koiyan'ın evinde arama yapıldı ve kendisi tutuklandı. Walton İlçe Hapishanesi'ne götürülen sağlık çalışanı, ertesi gün kefaletle serbest bırakıldı.

Görüntüleri paylaşan hesaptan yapılan savunmada, "İnsanlar cinsel saldırı ve tacizden bahsediyor ama durum öyle değil. Hasta sözel iletişim kurabiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Olay, sağlık çalışanlarının sosyal medya kullanımı ve hasta hakları konusunda tartışma yarattı.

Engelli hastaların başının üzerinde twerk yapan sağlık çalışanı tutuklandı

Engelli hastaların başının üzerinde twerk yapan sağlık çalışanı tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

En yakın müttefiki ABD'yi tehdit etti
img

Ünlülerin tefecisi dosyasından Seda Sayan çıktı
img

80 bin TL için alnına kalıcı dövme yaptırdı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Ağa:

Bunun neresi kötü anlamadım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.