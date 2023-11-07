Engelli gencin kaybolmasıyla ilgili şüpheliler yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 ay önce kaybolan 28 yaşında fiziksel ve zihinsel engelli Fevzi Çalışkan'ın kaybolmasıyla ilgili şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fiziksel ve zihinsel engelli Fevzi Çalışkan'ın 13 ay önce kaybolmasıyla ilgili 2 şüpheli cinayet büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

13 ay önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Fevzi Çalışkan'ı (28) öldürdüğü iddiasıyla suçlanan şüpheli Serkan Ş., iddiaya göre Çalışkan'ın ailesinin evini bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce telaşla çatıya çıkan Serkan Ş., çatıda bulunan kiremitleri aşağıya atmaya başladı. Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Serkan Ş., ekiplerin aldığı geniş güvenlik önlemleriyle binadan çıkarıldı.

Adliyeye sevk edildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Serkan Ş. ile babası Nurettin Ş. ve Şakir Ç., cinayet bürosu ekipleri tarafından sabah saatlerinde Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarıldı. Serkan Ş., adliye girişinde gazetecilerin "Fevzi'ye ne oldu?" sorusuna, "Ailesine sorun" cevabını verdi.

Suçlamaları kabul etmediler

Serkan Ş. ve Şakir Ç. fiziksel ve zihinsel engelli Fevzi Çalışkan'ı öldürdükleri iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen iki zanlı, çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli şahıslar geniş güvenlik önlemleri ile polis ekipleri eşliğinde cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ