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Engelli çobanı sopayla döven kız kardeşler yeniden tutuklandı

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener'i sopayla döven ve saldırı anını kameraya alan Melek G. ve kardeşi S.G., yeniden tutuklandı.

Skandal olay 20 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi'nde yaşandı. Çoban Nail Yener hayvanlarını otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi S. G. geldi. Yener'den kendisine içki almasını isteyen kardeşler, istekleri olumsuz karşılık alınca Nail Yener'e saldırdı.

SALDIRI ANINI KAMERAYA ALDILAR

Sopa darbeleriyle saldırdıkları anları cep telefonuyla kaydeden kardeşler, çoban Nail Yener'in şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Engelli çobanı sopayla döven kız kardeşler yeniden tutuklandı

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİLER

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Kardeşler hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret" suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istendi ancak şahıslar çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edildi.

Engelli çobanı sopayla döven kız kardeşler yeniden tutuklandı

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanlığı tepki çeken karardan saatler sonra Melek G. ve Seçil G.'nin tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener'in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve Seçil G. tutuklanmıştır." denildi.

Engelli çobanı sopayla döven kız kardeşler yeniden tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBilge Tanrıöver :

Olay medyaya düşmese sıradan basit yaralama olacaktı savunmasız adam yediği dayakla kalacaktı artık adalette reformun olması gerekiyor

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Haber Yorumlarızırzop:

köylüden kentliye kafayı yedi millet

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCafer Ceylan:

Bu ne biçim adalet önce serbest bırak sonra yakalama kararı

Yorum Beğen7
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