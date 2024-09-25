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Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Hizmete Girdi

Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Hizmete Girdi
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, mavi vatanın güvenliğini sağlamak amacıyla hizmet vermeye başladı. Deniz yoluyla kaçakçılık ve kanunsuz geçişleri önlemek gibi önemli görevler üstlenecek.

Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü hizmete başladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, mavi vatanın güvenliğini sağlamak için hizmet vermeye başladı. Kuzey Ege sahilinde Trakya'nın en önemli akarsuyu olan Meriç Nehri'nin denize döküldüğü, güneyde ve batıda Ege Denizi ve Yunanistan ile mülki ve milli sınır ile çevrili olan Enez ilçesinde polis artık Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile birlikte denizde ve sahilde de göz açtırmıyor.

Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, deniz yoluyla kanunsuz giriş ve kaçışları önlemek, kaçakçılıkla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak, otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetimler yapmak, kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeleri uzmanlar tarafından yok edilinceye kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini almak, denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ile cesetleri balık adam veya kurbağa adamlar tarafından dalış yapmak suretiyle aratmak, gibi konularda hizmet verecek. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Kaçakçılık Denizcilik Politika Güvenlik 3-sayfa edirne Yaşam Enez

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