Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim

Diyarbakır'da, katledilen 8 yaşındaki Narin Güran davası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı.

Duruşmada mahkeme başkanı Nevzat Bahtiyar'dan sonra sanık kürsüsüne çıkan Enes Güran'a önceki ifadesini okudu. Olay gününü anlatan Enes Güran, "Malatya Arguvan'dan ayın 20'sinde eve geldim. Babam beni otogardan aldı. Uyandığım zaman annem, ağabeyim, babam ve kardeşlerim evdeydi. Yemekte Muzaffer Güran bize eşlik etti. Babam ve Muzaffer, Batman'a gidecekti. Annemin evden çıktığını fark ettim. Malatya'dan geldiğim için elbiselerim kirliydi. Annem elbiseleri, Hediye Güran'a götürdü. Yemeğimizi yedikten sonra sosyal medyada gezinirken Narin yanıma geldi. Saat 13.00 oldu. O sırada Narin, anneme 'Kursa gideceğim' dedi. Annem, 'Gitme' dedi ancak sonra izin verdi. Ben de o sırada uyudum. Uyandığımda Malatya'dan arkadaşım aramıştı. Yengem de evin içindeydi. Ağaçların altına gittiğimde telefonum yanımdaydı" dedi.

MAHKEME BAŞKANI, ENES GÜRAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme Başkanının HTS kayıtlarında görünen ve Salim Güran'ın evine gittiği 15.57 saatini, Enes Güran kabul etmedi. "Narin, senin hoş olmayan bir görüntünü gördüğü için mi öldürüldü" sorusuna da Enes Güran, "Hayır, öyle bir şey yok" yanıtını verdi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Salim Güran ile annen arasında bir ilişki mi var" dedi. Enes Güran da "O benim annem, bu bana nasıl sorulur, yakışık değil" cevabını verdi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Tamam, haklısın, özür dilerim. Ama ben hak ile batılı ortaya çıkarmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"SUÇLU DEĞİLİM"

Mahkeme Başkanının "Kolundaki ısırık ve banyo yapmak için mi Salim'in evine gittin? Cezaevinde bir hükümlü, bir dilekçe vererek her zaman senin kolunu ısırdığını söylüyor. Ama 'Cezaevinde hiç ısırmadı' diyor. Neden kolunu orada ısırmadın?" sorusuna Enes Güran, "Hayır, gitmedim. Suçlu değilim, Narin için cezaevindeyim. Baz istasyonu verilerini kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

"NEDEN BURADA SANIKSIN ENES?"

Mahkeme Başkanının "Kadınlar neden birbirine girdi, neden kavga ediyorsunuz diye sormadın mı?" sorusuna Enes Güran, "Narin'i kaybettiğimiz için Hediye Güran, Melike Güran, Yasemin Güran vs. vardı. Yasemin Güran'ı evinin tarafına iterek, 'Ne yapmaya çalışıyorsunuz' dedim. Neden kavga ettiklerini sormadım" dedi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Neden burada sanıksın Enes? Neden Muhammed vs. değil de sen diye hiç düşündün mü?" diye sordu. Enes Güran da "Bilmiyorum. Hayır, düşünmedim" cevabını verdi.

"AMCAMDAN ŞÜPHELENDİM"

"Sonra kimden, neden şüphelendin" sorusuna da Enes Güran, "Salim'in arabasında kan olduğunu öğrenince, amcamdan şüphelendim. 'Aracında kan var' dendi, şüphelendim. Salim Güran'ın öldürme ihtimali olup olmadığını bilmiyorum" yanıtını verdi. Savcının, 23 -24 ve 25 Ağustos'ta jandarmada verdiği ifadesinin HTS verileriyle örtüştüğünü ve bu ifadeleri kabul edip etmediğini sorması üzerine Enes Güran, "Kabul etmiyorum. 3 gün boyunca kafam karıştığı için aynı ifadeyi verdim" dedi.