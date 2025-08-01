Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan: 5 milyon lira değerindeki altın ve dövizle kaçtı

Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan: 5 milyon lira değerindeki altın ve dövizle kaçtı
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Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan: 5 milyon lira değerindeki altın ve dövizle kaçtı
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İstanbul Esenyurt'ta ev sahibinin duşa girmesini fırsat bilen Endonezya uyruklu bakıcı, evden 5 milyon değerinde döviz ve ziynet eşya çaldı. Bakıcı ile ona yardım ettiği ileri sürülen 1 şahıs, kayıp döviz ve ziynet eşyalarla yakalandı. Şüpheliler, bir döviz bürosunda para bozdururken güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir rezidansta bakıcılık yapan Endonezya uyruklu Jennıfer Y.B., 29 Temmuz günü ev sahibi F.A.'nın duşa girmesini fırsat bilerek yatak odasından 5 milyon değerinde döviz ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden F.A., polise giderek ihbarda bulundu. İhbar sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan

BAHÇELİEVLER'DE ÇALDIKLARI EŞYALARLA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Jennıfer Y.B. ve ona yardım ettiği düşünülen A.A. Bahçelievler'de bir adreste gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çaldıkları eşyalarda bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmada, çok sayıda döviz, 5 milyon değerindeki ziynet eşya ve F.A.'ya ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan

DÖVİZLERİ BOZDURDUKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelilerin, çaldıkları paraları bozdurmak için bir dövizciye girdikleri anlar dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahısların dükkana geldiği, çanta içerisinde paraları çıkararak bozdurdukları, arından dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca polisin ele geçirdiği ziynet eşyaların ve paraların ev sahibi F.A.'ya teslim edileceği de öğrenildi.

Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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