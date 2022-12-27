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En acı kaza: 4 aylık bebek hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

En acı kaza: 4 aylık bebek hayatını kaybetti

Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

Nevşehir'de bugün öğle saatlerinde kahreden bir kaza meydana geldi. Ürgüp-Mustafapaşa yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 50 UT 307 plakalı otomobil ile 45 ZR 210 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Arzu K. (50), Adem G. (29), 4 aylık bebek Hira G. ile yabancı uyruklu Tatı Usni Slamet (27) yaralandı.

4 AYLIK HİRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 4 aylık Hira G., sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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