Boğulmak üzereyken vapurdaki yolcular fark etti, kurtarıldı

Eminönü açıklarında denizde boğulmak üzere olan bir kişi, vapurdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

İstanbul'da Eminönü-Beşiktaş arası sefer yapan vapurdaki vatandaşlar, denizde çırpınan bir kişiyi fark etti.

Vapurdaki yolcular tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, vapurda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
