Emekli astsubay, 3 çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü

Adana'da emekli astsubay Yaşar Ergül, tartıştığı eşi Seda Ergül'ü 3 çocuğunun gözü önünde tabanca ile vurarak öldürdü. Ergül kısa sürede yakalanırken, hayatını kaybeden kadının babası evin önünde ağlayarak "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden?" dedi.

Adana'da emekli astsubay Yaşar Ergül (53), tartıştığı eşi Seda Ergül'ü (35) tabanca ile öldürdü. Çiftin 3 çocuğunun da o anlarda evde olduğu öğrenildi.

ARABA KAVGASI YAPTILAR

Bugün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda emekli astsubay Yaşar Ergül, eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi. Seda Ergül'ün, iddiaya göre aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden yaralanan Ergül, kanlar içinde yere yığıldı. Yaşar Ergül ise çocuklarını da evde bırakıp, kaçtı.

"SENİN KANINI İÇECEĞİM"

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.

EVİN YAKININDA YAKALANDI

Kaçan Yaşar Ergül ise polis ekiplerince eve yakın bir sokakta yürürken yakalandı. Çiftin çocukları Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, savcının ifadelerini alacağı öğrenildi.