- Elif Çakal davasında mütalaa: Sanıkların tutuklanmaları talep edildi

Gözyaşlarına boğulan acılı baba Abdulkadir Aydın, sanıklara en ağır cezanın verilmesini istedi

İSTANBUL - Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanıkların Çakal ile buluşup onu darp etmeyi planladıklarını, Çakal'ın ise darptan kaçarken sendeleyip uçurumdan düştüğünü belirtti. Açıklanan mütalaada sanıkların 3 yıl ile 40 yıl arası değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, ayrıca sanıkların tutuklanmaları da istendi.

İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin olay tarihinde 2'si 18 yaşından küçük olan 4 sanığın yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 18.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki anne Hacer Çakal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkemeye tutuksuz sanık Gürkan Kalmaz ve suça sürüklenen çocuk T.Y. de sanık avukatlarıyla birlikte katıldı.

Elif ile buluşup onu darp etmeyi planladıkları aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, suça sürüklenen çocuklar S.T. ile T.Y.'nin maktul Elif Çakal ile olay günü buluşarak onu darp etmeyi planladıklarını, yanlarına sanıklar Gürkan Kalmaz ile Ufuk Bökü'yü de aldıklarını, önce maktule alkol içirerek kendini bilmez hale getirdiklerini aktardı.

Darptan kaçarken sendeleyip uçurumdan düştüğü belirtildi

Açıklanan mütalaada, suça sürüklenen çocukların ve sanıkların Elif Çakal'ı maden sahasına başka bir arkadaşlarının yanına gitme bahanesi ile götürdüklerini, burada S.T. ile T.Y.'nin Elif'in ellerini, ayaklarını ve vücudunun çeşitli yerlerini yaraladıklarını, sanıkların ise olaya müdahale etmeyerek video kaydına aldıkları anlatıldı. Elif Çakal'ın S.T. ile T.Y.'den kaçarken sendelediğinin belirtildiği mütalaada, sonrasında Çakal'ın uçurumdan aşağıya düştüğü ve hayatını kaybettiği kaydedildi.

Tehlikeli olduğunu bilmelerine rağmen ölümüne neden oldukları kaydedildi

Sanıkların ve suça sürüklenen çocukların savunmalarının da birbiriyle uyumlu olmadığının belirtildiği mütalaada, gerçekleştirdikleri davranışın Elif Çakal'ın hayatıyla ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturduğunu bilmelerine rağmen sonucun gerçekleşmesine icrai davranışları neticesinde sebep olmak suretiyle ölümüne neden oldukları da aktarıldı.

Tutuklanmaları istendi

Açıklanan mütalaada sanıklar Kalmaz ile Bökü'nün 'ihmali davranışla çocuğu kasten öldürme', 'birden fazla kişiyle birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçlarından toplamda 24 yıl 6'şar aydan 40'ar yıla kadar hapis, diğer sanıklar S.T. ile T.Y.'nin ise aynı suçlardan olay tarihinde yaşlarının küçük olduğu da dikkate alınarak 3'er yıldan 22 yıl 11'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Aynı zamanda sanıkların tutuklanmaları da istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ile avukatlarına savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine ve tutuklama taleplerinin verilecek karar ile birlikte değerlendirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Çocuk orada ne kadar yalvarıyor, ellerini açıyor, 'yapmayın, etmeyin' diyor"

Duruşmanın ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan anne Hacer Çakal, "2 senedir öldüm, öldüm, geceleri hiç yatamadım. Sürekli gözümün önünde. Bu eylemleri yapanların en ağır ceza almasını istiyorum. Benim çocuğum iyi bir çocuktu, kötü biri değildi. Her zaman iyi niyetli bir çocuktu. O çocuğu bilerek öldürdüler, götürdüler, kandırdılar, oyuna getirdiler. Hep suçu Elif'in üzerine atıyorlar ama suç Elif'te değil. Onların suçları, onların belaları. Tekrar tutuklanmalarını istiyorum. Yerde hareketsiz yatıyor, sayın Savcımız bunu görüyor. Ben bunların en ağır ceza almalarını istiyorum. Çocuk orada ne kadar yalvarıyor, ellerini açıyor, 'yapmayın, etmeyin' diyor. Hep bakıyorlar, gülüyorlar. Çocuk orada zaten öldü. Çocuk orada öldü, oradan attılar ve intihar süsü verdiler. Çocuğa orada cehennemi yaşatmışlar. Bunlar insan olamaz, ben bunlara insan demiyorum. Bu aileler bunları nasıl yetiştirmiş, nasıl vahşi yetiştirmiş?" şeklinde konuştu.

Baba gözyaşlarını tutamadı

Çakal'ın babası Abdulkadir Aydın ise "Adalet var, devlet var. Her şeyi görüyorlar, her şey ellerinde. Çocuk öldü diye bırakıyorlar orada. Nasıl ceza almıyorlar bilmiyorum, nasıl serbest bırakıyorlar?" şeklinde konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı ve daha fazla konuşamayacağını belirtti.

Olayın geçmişi

İstanbul Sultangazi'de 26 Haziran 2021'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumda cesedi bulunmuştu. İddiaya göre olay tarihinde 17 yaşında olan şüpheli S. T. ve 15 yaşında olan şüpheli T.Y., yine 15 yaşında olan maktul Elif Çakal'ı darp etmeyi planlamışlardı. Elif Çakal, 26 Haziran 2021'de şüpheliler S. T., T. Y., Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü ile buluşmuştu. Soruşturma aşamasında ortaya çıkan görüntülerde ise S.T. ile T.Y.'nin Çakal'ı tekme, tokat ve yumruklarla darp ettiği, Kalmaz ve Bökü'nün ise müdahale etmeyerek video çektiği görülmüştü.

Yeni görüntülerin ortaya çıkması öncesi olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler S.T., T.Y., Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz tutuklanma talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Kalmaz, Bökü ve S.T. tutuklanmıştı. Diğer şüpheli T.Y. ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol uygulanmıştı. Soruşturma devam ederken 3 şüpheli de 25 Ekim 2021'de tutukluluk incelemesi sonrası adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra şüpheliler S.T., T.Y., Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

(SD-RU-BA-Y)