Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde tek katlı ev elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Acarmantaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Demir'e ait tek katlı evde saat 18.00 sularında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.