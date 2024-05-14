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Metin Singer'in liderliğindeki suç örgütü 'Mahzen-44' operasyonuyla çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli düzenlenen 'Mahzen-44' operasyonunda Metin Singer'in liderliğindeki organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, sahte pasaport ve delici-kesici alet ele geçirildi.

Elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütü "Mahzen-44" operasyonu ile çökertildi

EDİRNE - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen "Mahzen-44" operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahzen-44" operasyonu ile elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Edirne Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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