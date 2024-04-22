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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 23 Nisan etkinliği düzenlendi

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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi ve büyük mutluluk yaşadı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hastanede tedavi gören çocukları unutmadı. Bu çerçevede Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katılımıyla çocuk servisinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, usta öğreticiler tarafından çocuklar ahşap boyama ve ebru yaptı. Palyaçolarla birlikte müzik eşliğinde oyunlar oynayan çocuklara, hediyeler de verildi. Balonlar ve bayraklarla süslenen çocuk servisinde adeta bayram şöleni yaşanırken, tedavi gören çocuklar doyasıya eğlendi.

Hastanede tedavileri için bulunan çocukların 23 Nisan coşkusundan geri kalmasını istemediklerini dile getiren Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Bu sebeple halk eğitim merkezi hocalarımız ve sağlık çalışanlarımızla birlikte etkinlikler planladık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Rutin olarak yaptığımız faaliyetler dışında kamu kurum ve kuruluşlarında da çeşitli kurslar düzenlemekteyiz. Bu kurumlarından biri de Fethi Sekin Şehir Hastanesi'dir. Sağlık Bakanlığı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün protokolü çerçevesinde sağlık tesislerimizde de kurslar planlamaktayız. Çocuk servisinde açtığımız kurslarda, yaptığımız etkinliklerle çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. 43 çocuğumuz tedavisini sürdürmekte. Usta öğreticilerimiz burada el sanatları, ahşap boyama ve ebru gibi etkinliklerle çocuklarımızın hem becerilerini geliştirmek, sosyal anlamda destek olmak ve tedavilerine destek olmak amacıyla onların yanında olduk" diye konuştu.

Etkinliğe; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Metin Özgen, hastaneye çalışanları ve usta öğreticiler katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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