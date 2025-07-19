Elazığ'daki Nişan Töreninden Dönüşte Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Elazığ'daki Nişan Töreninden Dönüşte Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Elazığ'daki nişan töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, Erzincan'da kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'daki nişan töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Erzincan'da karıştığı trafik kazası, bir can aldı. Otomobilin Saztepe mevkiinde kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bu akşam saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolunun 25'inci kilometresinde bulunan Saztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.G. idaresindeki 24 ABY 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde bulunan Y.E.G., A.D., A.G. ve N.T. yaralanırken, ağır yaralı olarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 58 yaşındaki M.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışanların, Elazığ'daki bir nişan töreninden Erzincan'a döndükleri öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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