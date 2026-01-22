Haberler

Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Salıbaba Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında, duman nedeniyle karbonmonoksit gazına maruz kalan 17 yaşındaki engelli Sude Naz Bozyiğit hayatını kaybetti. Yangın sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı.

Elazığ'da tek katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki engelli genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Salıbaba Mahallesi İpekyolu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın esnasında içeride olduğu öğrenilen engelli ve yatalak 17 yaşındaki Sude Naz Bozyiğit'i de çıkaran vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karbonmonoksit gazına maruz kalan Bozyiğit'i ambulansa alarak tedavisini gerçekleştirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 yaşındaki genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozyiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa'nın Benfica'daki ücretine bakın
Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Manchester United'da ayrılık açıklandı

Manchester United veda etti
Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa'nın Benfica'daki ücretine bakın
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü

Antrenmandan paylaşılan o kare taraftarı sevince boğdu
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?