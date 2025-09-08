Elazığ'da Son Bir Haftada 252 Asayiş Olayı: 21 Tutuklama

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 252 asayiş olayında, 284 şüpheli yakalanırken 21 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 31 Ağustos- 7 Eylül 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 252 olayda 248 şüpheli yakalanırken, 21 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 58 bin 386 şahıs ve 26 bin 712 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 73'üne cezai işlem uygulanırken 258 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda; 6 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 4 adet tüfek, 186 adet fişek, 3 adet kesici alet, 19 adet mühimmat, 638,08 gram esrar, 48,4 gram kubar esrar, 325,92 gram metamfetamin, 366,15 gram bonzai, 109 adet sentetik ecza ve ecstasy, 497,4 gram kannabinoit maddesi, kaçak olarak; 68 bin adet makaron, 100 adet e-sigara, 20 adet e-sigara likit, 13 kilo tütün, 2 adet sarma makinesi, 10.306 litre kaçak akaryakıt, 4 adet kaynak makinesi, 3 adet elektronik bakım ürünü, 60 çift ayakkabı ve hırsızlık kaydı ile 2 adet motosiklet ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca il genelinde meydana gelen 38 adet trafik kazasında, 66 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Öte yandan kayıp olan 14 şahsın bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ