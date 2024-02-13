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Elazığ'da seyir halindeki kamyon alev aldı

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Elazığ-Malatya karayolunda seyir halinde olan bir kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı ön taraftan alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Elazığ'da seyir halindeki kamyon bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Elazığ- Malatya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı ön taraftan alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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