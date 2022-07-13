Polisten yürek ısıtan davranış...Trafiği durdurup yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi Polisten yürek ısıtan davranış...Trafiği durdurup yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi Elazığ'da trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam için trafiği durdurarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi. Polisten yürek ısıtan davranış...Trafiği durdurup yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi ELAZIĞ - Elazığ'da trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam için trafiği durdurarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi. Olay, merkez Gazi Caddesi girişinde yaşandı. Motorize trafik polisi, araçların yoğun olduğu alanda yaşlı bir adamın trafik yoğunluğundan dolayı karşıya geçemediğini gördü. Motorunu park eden polis, hemen yaşlı adamın yardımına koştu. Trafik akışını bir süre durduran polis, yaşlı adamı güvenle karşıya geçirdikten sonra trafik akışını tekrar sağladı. Polisin davranışı yürekleri ısıttı. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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