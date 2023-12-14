Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesinde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. OSB yönetimi, 2023 yılı Afet Planı uygulaması ve afet öncesi, taşıma teknikleri, yangınla mücadele ile ilgili farkındalık oluşturmak adına tatbikat düzenledi. Tatbikatta deprem sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yönetimi, 2023 yılı Afet Planı uygulaması ve afet öncesi, taşıma teknikleri, yangınla mücadele ile ilgili farkındalık oluşturmak adına deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Bu çerçevede senaryo gereği kentte 6.4 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası OSB idari binasında ve inovasyon ve tasarım merkezinde yangın çıktı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. İdari bina ve inovasyon içerisinde yaralı olduğu ihbarına ulaşan ekipler, UMKE ve 112 sağlık ekiplerinden destek istedi. Anonslarla OSB'de bulunan çalışanlar uyarılarak tahliye edildi. Depremde yaralanan vatandaşlar, UMKE ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden tahliye edilerek hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. İş Güvenliği Sağlığının tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu tatbikat gerçeği aratmadı.

Farkındalık oluşturmak adına verimli bir eğitim gerçekleştirdiklerini dile getiren OSGB Müdürü A Sınıfı Uzmanı Nihal Akbay, " Elazığ ilimizde ve bölgede son yıllarda depremler çok can kayıplarına sebep oldu. Bizler de bu bağlamda organizedeki uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışan arkadaşlarımıza yönelik deprem, yangın ve diğer afetlerle ilgili bir farkındalık eğitimleri düzenlemek istedik. Toplamda 13 firmamıza ve bin 45 çalışanımıza bu konuda afet eğitimleri ve tahliye tatbikatları vermek hususuyla olayları daha yaşanır, daha yapılabilir ve farkındalıkları oluşturabilmek istedik" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Yalçın Öngören ise "Bölgemizde bulunan OSB'nin bize başvuruları ile iş sağlığı güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Cahit Polat ve Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Ramazan Gürgöze'nin bize talimatları doğrultusunda üç günde 49 personelimiz UMKE ve 112 personelimizin katkılarıyla bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu tatbikatta senaryo gereği deprem 6.4 şiddetinde oldu. Buradaki işletmelerde çalışan toplamda bin 45 kişiye afetlere yaklaşım afet öncesi, taşıma teknikleri, yangınla mücadele ile ilgili eğitimler verildi" diye konuştu.

OSB Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Tufan Gündüz de UMKE, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri ile OSB İs Sağlığı Güvenliğinin birlikte farkındalık oluşturma adına güzel bir tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydetti. - ELAZIĞ