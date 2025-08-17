Elazığ'da Kafeden Koşarak Atlayan Kadın Ağır Yaralandı

Elazığ'da bir kafede oturan 19 yaşındaki S.K., bir anda koşarak birinci kattan atladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, park halindeki aracın üzerine düştükten sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Valifahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki S.K. arkadaşıyla beraber kafeye geldi. Yaklaşık 20 dakika oturan kadın, bir anda oturduğu yerden kalktı ve koşarak birinci kattan aşağı atladı. Park halindeki aracın üzerine ve ardından yere düşen kadın, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
