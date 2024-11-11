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Elazığ'da Eski Doktor Sinan Bulut, Evinde Ölü Bulundu

Elazığ'da Eski Doktor Sinan Bulut, Evinde Ölü Bulundu
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Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli doktor Sinan Bulut, daha önce kız arkadaşına şiddet uygulaması dolayısıyla ceza almıştı. Evinde ölü bulunan Bulut'un ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.

Elazığ'da yaklaşık 2 yıl önce kız arkadaşını 2 saat boyunca darp edip 5 yerinden bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut (36) Üniversite Mahallesi'nde ikametinden sabah sabah işe gelmedi. Bunun üzerine şüphelenen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, Bulut'un cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Bulut'un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulut'un ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

24 Temmuz 2022 günü merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşanan olay ise şöyle gelişmişti: "Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut ve sevgilisi Dilan Tali (26) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdan ve kimliğini almak için Sinan Bulut'un evine geçti. Tali, burada adeta dehşeti yaşadı. Yemekte çıkan kıskançlık tartışması evde şiddete dönüştü. Sinan Bulut, Tali'ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, bir fırsatını bularak evden çıktı ve komşulara sığındı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Bulut, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme karşısına çıkan Bulut, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmıştı". - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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