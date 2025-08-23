Elazığ'da Dilenci Operasyonu: Zabıta Ekipleri 500 Lira Kazanan Dilencileri Yakaladı

Elazığ'da yapılan dilenci operasyonunda cami önleri ve yoğun bölgelerdeki dilenciler yakalandı. Ekipler, duygu istismarı yapan dilencilere işlem yaptı ve kazançlarının saatte 500 lira civarında olduğu belirlendi.

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Müdürlükte üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda dilencilerin saatlik kazancının ise 500 lira civarında olduğu tespit edildi. - ELAZIĞ

