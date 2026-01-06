Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birçok ünlü isme yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilen spiker Ela Rumeysa Cebeci ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

ELA RUMEYSA CEBECİ, 4. KEZ ADLİYEDE

Cebeci, 4. kez cezaevinden adliyeye getirildi. Ela Rumeysa Cebeci'nin savcılığa bir kez daha ifade vereceği öğrenildi.

"KİMSEYE UYUŞTURUCU MADDE SATMADIM"

Öte yandan ilk başta uyuşturucu kullandığını reddeden Cebeci, daha sonra itiraf etmişti. 20 Aralık'taki ek ifadesinde Cebeci, "Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim." demişti.

"UYUŞTURUCU GEÇMİŞ ZAMANDA KULLANDIM"

Ek ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf eden Cebeci, "Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.