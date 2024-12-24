Ehliyetsiz Sürücünün Yargılandığı Kazada Dava Devam Ediyor

Samsun'da 23 yaşındaki motokuryenin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde 20 Nisan Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.B. idaresindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete çarpmış, ağır yaralanan kurye kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen ehliyetsiz sürücüye ev hapsi verilmiş ancak dava açılınca tedbir kararı gereği ev hapsi kararı da kaldırılmıştı.

Ehliyetsiz sürücü M.B. hakkında Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği yöneticileri ve üyeleri adliyeye gelerek meslektaşlarının acılı ailesine destek verdi. Davanın ikinci duruşmasında Sefa Şerif Efe'nin babası Ömer Efe, annesi Songül Maraşlı Efe, kardeşi Sabri Can Efe ile avukatları Arslan Bolat hazır bulundu.

İlk duruşmaya mazeret bildirerek katılmayıp duruşmada ifadesi alınamayan sanık M.B. bugünkü duruşmada kendini savunarak, "Hızım 50-60 kilometre civarıydı. Önümde de bir motosiklet bulunmaktaydı. Karşı şeritten de bir motosiklet geliyordu. Motosikletin farları gözümü aldı. Bu sebeple hakimiyetimi kaybettim ve motosikletle çarpıştık. Kaza yapmadan önce önümde bulunan bir aracı sollama yaparak kendi şeridime geçtim. Olay günü ehliyetsizdim. Ehliyetsiz araç kullandığım için pişmanım. Ehliyetsiz olmak dışında herhangi bir trafik kuralını ihlal ettiğimi düşünmüyorum. Ayrıca çarpıştığım motosiklet benim şeridime doğru geliyordu. Pişmanım, beraatimi talep ederim" dedi.

"Hız miktarı gerçeği yansıtmamakta"

Efe ailesinin avukatı Arslan Bolat, "Şikayetimiz devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz. Savunmaları kabul etmiyoruz. Ayrıca ifade etmiş olduğu hız miktarı gerçeği yansıtmamaktadır. Yine beyanlarında bir aracı sollayarak kendi şeride geçtiği iddiası da doğru değildir. Solladığını iddia ettiği motosikletin sürücüsünü biz tanık olarak dinletmek üzere önümüzdeki celse hazır edeceğiz" şeklinde konuştu.

Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken Avukat Arslan Bolat duruşma çıkışı hem aileyi bilgilendirdi hem de motosiklet derneği üyelerine dava süreci ile ilgili bilgiler verdi. Av. Bolat yaptığı açıklamada, "Sefa Şerif Efe'nin ikinci duruşmasını yaptık. Sanık duruşmaya geldi, beyanda da bulundu ama gerçeklik olgusuyla taban tabana zıt. Bilirkişi raporunda 130-140 kilometre hızla gittiği tespit edilmesine rağmen 50-60 kilometre hızla gittiğini beyan etmesine inanmamızı bekliyor. Bununla alakalı gerek tanıklarımızı gerekse bilirkişi raporlarımızı dosyaya sunacağız. Dosya Ankara Adli Tıp Kurumunda. Net bir şekilde yalan konuştuğu ortaya çıkacak. Kendini kurtarmak için beyanlarda bulunuyor. Bir can gitti, bir insan gitti, bir motorcu kardeşimiz gitti. Bunu hiç umursamadığını bir kere daha gördük" ifadelerini kullandı. - SAMSUN