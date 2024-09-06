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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı Tofaş ağaca çarptı: 2 yaralı

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Karabük-Bartın kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza Nebioğlu mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücüye yaptırım uygulandı.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı Tofaş ağaca çarptı: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük- Bartın kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Nebioğlu mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Karabük'e seyir halinde olan K.D. idaresindeki 78 ABZ 433 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.D.'nin ehliyetinin daha önce 2918 sayılı K.T.K'ninn 48/5'ten daimi iptal edildiği ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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