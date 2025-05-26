Ehliyetsiz Sürücü Motosikletlinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Ehliyetsiz Sürücü Motosikletlinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün çarptığı motosikletli Eyüp Arınç, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü M.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ehliyetsiz sürücünün köy yolunda çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir'in Gündoğdu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Arınç'ın (62) kullandığı 42 HB 368 plakalı motosiklete yerleşim merkezi girişinde yolda seyir halindeki bir otomobil çarptıktan sonra kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Eyüp Arınç, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, 35 AH 6406 plakalı otomobiliyle kazaya karışarak kaçtığı tespit edilen, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü M.D.'yi (57) Doğanbey Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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