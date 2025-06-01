Ehliyetsiz Sürücü, Karacabey'de İki Çocuğa Çarptı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolündeki araç, yol üzerinde bulunan 9 yaşındaki iki çocuğa çarptı. Çocuklar yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde ehliyetsiz sürücü, yol üzerinde bulunan 2 çocuğa çarptı. Yaşanan kazada 9 yaşındaki 2 çocuk yaralandı.
Kaza, Karacabey ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.İ. (17) idaresindeki 10 PF 570 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde bulunan 9 yaşındaki A.B.T. ve M.M.Ö.'ye çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa