17 yaşındaki sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. ortalığı birbirine kattı.

8 ARACA ÇARPTI

R.Ç. kullandığı 34 JT 7361 plakalı araçla Ormanlı Caddesi ile Kayısı Sokak kesişiminde 8 araca çarptı. Vatandaşların durdurmak istediği sürücü kaçmaya çalıştı. Otomobillere vura vura ilerleyen sürücü, kaldırıma çarparak durabildi.

37 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yakalanan ehliyetsiz sürücüye 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

"VURA VURA AŞAĞI GELMİŞ"

Aracı hasar gören Şenol Hacımehmet, "Yukarıdan aşağı girmiş sokağa. Ben de sesler duydum aşağı indim. Aşağı vura vura gelmiş. Benim aracım da biraz hasar gördü. Polis geldi tutanak tutuldu" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde, ehliyetsiz sürücünün otomobillere çarparak ilerlediği, vatandaşların da, "Ne yapıyorsun ulan, hey" diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.