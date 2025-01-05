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17 yaşındaki sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı

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Avcılar'da 17 yaşındaki sürücü cadde üzerindeki 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı. Polis tarafından yakalanan sürücüye 37 bin 354 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. ortalığı birbirine kattı.

8 ARACA ÇARPTI

R.Ç. kullandığı 34 JT 7361 plakalı araçla Ormanlı Caddesi ile Kayısı Sokak kesişiminde 8 araca çarptı. Vatandaşların durdurmak istediği sürücü kaçmaya çalıştı. Otomobillere vura vura ilerleyen sürücü, kaldırıma çarparak durabildi.

Ehliyetsiz sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı

37 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yakalanan ehliyetsiz sürücüye 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

"VURA VURA AŞAĞI GELMİŞ"

Aracı hasar gören Şenol Hacımehmet, "Yukarıdan aşağı girmiş sokağa. Ben de sesler duydum aşağı indim. Aşağı vura vura gelmiş. Benim aracım da biraz hasar gördü. Polis geldi tutanak tutuldu" ifadelerini kullandı.

Ehliyetsiz sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı

O ANLAR KAMERADA

Görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde, ehliyetsiz sürücünün otomobillere çarparak ilerlediği, vatandaşların da, "Ne yapıyorsun ulan, hey" diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.

17 yaşındaki sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTalat:

Yazık bu çocuğun sahiplerine, milyonluk tazminat ödeyecek

Yorum Beğen4
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Haber Yorumlarıİbrahim Yaşar:

Adamın arabası hasar görmüş ama

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

babası bunu Lunapark ta çarpışan otolara fazla bindirmiş galiba. Çarpınca insan duru bi....

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Güzel bir tokat manyağı yapacak millet bak bir daha yapıyor mu

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