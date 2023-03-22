Eğlence merkezinden çıkan genç, kapı açma tartışmasında öldürülmüş

Konya'da eğlence merkezi önünde çıkan tartışmada öldürülen 25 yaşındaki gencin, arabasının kapısını açmasını söylediği başka bir işletme sahibine "ben senin kapıcın mıyım?" demesi üzerine çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya'da eğlence merkezi önünde çıkan tartışmada öldürülen 25 yaşındaki gencin, arabasının kapısını açmasını söylediği başka bir işletme sahibine "ben senin kapıcın mıyım?" demesi üzerine çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence merkezinden hava almak için dışarıya çıkan 25 yaşındaki Uğur Kolçak, bu sırada kendisine arabasının kapısını açmasını söylediği yan taraftaki başka bir işletmenin sahibi Z.Ç.'ye "ben senin kapıcın mıyım?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan tartışma eğlence merkezinin çalışanlarının da müdahale etmesiyle büyüdü. Çıkan silahlı çatışmada vurulan Uğur Kolçak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Uğur Kolçak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yerdeki boş kovanların ortadan kaldırıldığını, iş yerlerine ait kameraların da söküldüğünü belirledi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda, gasp, yağma, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma gibi suçlarda 26 adet kaydı olan işletmeci 25 yaşındaki Z.Ç., yağma, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, mühür bozma suçlarından 24 suç kaydı olan işletmenin ortağı 58 yaşındaki M.S., hırsızlık, uyuşturucu kullanma, kasten öldürme, kasten yaralama suçlarından 4 adet kaydı olan iş yeri çalışanı 30 yaşındaki G.Y., hırsızlık, çocuk kaçırma, alıkoyma, cinsel saldırı, mühür bozma gibi suçlardan 17 kaydı olan iş yeri sahibi 25 yaşındaki M.C., tefecilik, kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan 9 adet kaydı olan 30 yaşındaki M.A., umuma açık iş yerine Uğur Kolçak'la birlikte eğlenmeye gelen ve kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından 5 adet kaydı olan 27 yaşındaki M.K. ve kasten yaralamadan kaydı olan 23 yaşındaki M.A.K., H.K., yakalanarak gözaltına alındı.

'Ben senin kapıcın mıyım?' cevabını alması sonucu silahlı kavga çıkmış

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Z.Ç.'nin ifadesinde dışarıya çıktığında arabasının başında duran Uğur Kolçak'ı alkolün ve kullandığı maddenin etkisiyle çalışanı zannederek "kapıyı aç" dediğini, Uğur Kolçak'ında kendisine "ben senin kapıcınmıyım?" şeklinde cevap vermesi üzerine tartışmanın çıktığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., ve M.A.K. serbest bırakılırken M.C., ve M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Z.Ç., G.Y., H.K., M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA