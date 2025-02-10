Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle
Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu

Galatasaray'a transferi iptal oldu! Sebebini Şenol Güneş açıkladı

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem fırtınasının devam ettiği Ege Denizi bir kez daha sallandı. Son olarak, saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

Ege Denizi'nde son dönemlerde yaşanan deprem fırtınasına bir yenisi daha eklendi.

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Aniye Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 23.16'da kaydedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 8.2 kilometre olarak açıkladı.

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SARSINTI TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin İzmir ve çevre kentlerden de hissedildiği öğrenildi.

DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

Santorini ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında 1 Şubat'tan bu yana en büyüğü 5.2 olmak üzere 800'den fazla deprem meydana geldi. Sismik aktivitenin volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı ifade edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, önceki gün Santorini'ye yaptığı ziyarette acil durum hazırlık tesislerinde incelemelerde bulunurken, adanın güney bölgesinde acil tahliye rotası oluşturulması amacıyla 3 milyon Euro tutarında finansman paketi açıklamıştı. Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
img

İşçi servisi tam beş araca çarptı! Çok sayıda yaralı var
img

Az parası olan daha çok kazanacak
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNizamettin null:

ALLAH SONUMUZU HÂYIR EYLESİN

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Allah o kadar ikaz ediyor ama anlamıyorlar son büyük helak olacak o azılı İslam düşmanları sevmedikleri nefret ettikleri Allah dostlarının duaları sayesinde helak olmuyorlar ama yüce Allah'ın sabrınında bir sınırı var İzmir'i çokkkk büyük felaket bekliyor yine diyorum artık tövbe edin Allah'tan af dileyin mezarlıklar Allah'a savaş açanlarla dolu o mezara Allah düşmanları olarak girmeyin.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Büyük Deprem geliyor. Bu durdurulamaz. Yanardağ patlamaları Dünya'nın yapısını ayakta tutacak, diğer yandan da kayıplar olacak. Sonuçta mal mülk ALLAH'INDIR.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP Deprem için hazırlık yaptı inşallah

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTwister:

ege beşik gibi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBahtiyar Abbasov:

Bir kaç ay oldu deprem üçün yapacağım dedektörü S.Soyluya. tek.Bak M Varanka mesaj atdım cevab alamadım.Bu 2-3 ğündü Türküyede bulunan Japon deprem uzmanı sade işe yaramayan bir şeyler söyleyir Ben yenede hazıran projemi hayata geçirmeye.Maddi olarak gücüm yetmiyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

şu yanardağ patlasada kurtulsak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Kutluhan:

yusuf güney ...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.