Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem: İzmir'de Hissedildi

Son bir haftadır deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi Santorini Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir'de de hissedildi.

Ege Denizi'nde Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda son bir hafta içerisinde en büyüğü 4,9 olan 500'ün üzerinde sarsıntı meydana geldi. Deprem fırtınası yaşanan bölgede, AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre bugün saat 16,04 sıralarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Yüzlerce kilometre mesafede meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Özellikle yüksek katlarda bulunan vatandaşlar, panik yaşarken bazı vatandaşlar daha güvende olabilecekleri açık alanları tercih etti. - İZMİR