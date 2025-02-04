Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem: İzmir'de Hissedildi
Ege Denizi'nde Santorini Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son bir haftada 500'ün üzerinde sarsıntının yaşandığı bölgede, İzmir'de de panik yaşayan vatandaşlar açık alanlara yöneldi.
Son bir haftadır deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi Santorini Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir'de de hissedildi.
Ege Denizi'nde Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda son bir hafta içerisinde en büyüğü 4,9 olan 500'ün üzerinde sarsıntı meydana geldi. Deprem fırtınası yaşanan bölgede, AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre bugün saat 16,04 sıralarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Yüzlerce kilometre mesafede meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Özellikle yüksek katlarda bulunan vatandaşlar, panik yaşarken bazı vatandaşlar daha güvende olabilecekleri açık alanları tercih etti. - İZMİR