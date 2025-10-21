Haberler

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki katliam gecesine dair yeni detaylara ulaştı. 3 kişiyi öldüren cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in arkadaşının kız arkadaşıyla yakınlaştığı, arkadaşının bu birlikteliğe onay vermemesi üzerine uyuşturucu alıp katliam yaptığı öğrenildi.

Balıkesir'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Cinayetleri uyuşturucunun etkisiyle gerçekleştiren saldırganın asıl hedefinin başka bir katliam olduğu ortaya çıktı.

FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Silivri'de 2013 yılında bir oto yıkamacıda çalışan Mustafa Emlik, kendisini işten çıkaran patronu Kenan B.'yi tartışma sırasında 500 lira alacak yüzünden 13 yerinden bıçakladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Emlik, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde de yaralama olayına karışan ve hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, pandemi sırasında açık cezaevinden tahliye edildi ve bir daha cezaevine dönmedi.

KATLİAM İÇİN YOLA ÇIKTI

Balıkesir'e yerleşen Mustafa Emlik, geçtiğimiz yıl arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştı. Ancak Doğan Can bu ilişkiye sıcak bakmadı ve aralarında anlaşmazlık başladı. İddiaya göre bunu kabullenemeyen Emlik, önceki gece adeta katliam yapmak için yola çıktı. Bir süre uyuşturucu alan Emlik, önce Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde uzman çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurup gasp etti, Ekri'yi öldürdü.

ADRES SORDUKLARINI DA VURDU

Ardından Akçay Mahallesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis araçta sohbet ettikleri sırada yanlarına yaklaşıp kimlik sordu. Ardından kurşun yağdırdı. Göktuğ Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş eden Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.

ASIL HEDEFİNE YÖNELDİ

Emlik, gasp ettiği otomobille asıl hedefinde olan kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı Güre Mahallesi'ne gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı. Ardından otomobille genç kızın eski sevgilisi Ramazan Özbek'in işlettiği büfeye gidip Özbek'i ağır yaraladı. Otomobille kaçan saldırgan, Akçay Mahallesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından, Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı. Barikata doğru ilerleyen Emlik, boynundan vurularak öldürüldü.

BİR CİNAYET DAHA MI?

Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in cesedi bulundu. Özdemir'in kimliği ise bahçede bulundu. Cinayetin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülerek arabasının gasp edildiği kanlı saldırıya sadece 500 metre mesafede işlenmiş olması "Saldırgan Mustafa Emlik, gasp için önce Olcay Özdemir'i mi öldürdü?" sorusunu akla getirdi. Saldırganın, emlakçı Özdemir'i evinin bahçesinde vurduğu, Özdemir'in yaralı halde eve girdiği ve öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYusuf Saygın:

Böylesi insan dışkısı pisliklerin cenaze namazını kıldırmayın.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSUNSET null:

bir kadın uğruna 3 can gitti. 2025'te manzara bu. Gelişmiş ülkede olmaz! Cehaleti yenemedik.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Ülke öyle bir hale geldi ki şansın varsa yaşarsın Ve Iktidar sadece nasıl para alır vergi alır ceza yazar onun ile ilgileniyor Umurları değil Seçim gelse çok iyi olacak bir an önce kurtulmak gerek yoksa ülke batacak bu şekilde olmaz ????

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Muhteşem Türkiye yüzyılı Allah belanızı verecek

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

bir @mcık için değdi mi o RUZ puuuuu ewladııı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
