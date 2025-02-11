Edirne'de Yangın Olayında İtfaiye Ekibine Durdurma Talimatı Verildi

Edirne'de yangına giden itfaiye ekibinin polis ekibi tarafından durdurulması olayıyla ilgili Edirne Valiliği açıklama yaptı.

Edirne'nin Korucu köyünde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti. Yaşanan olay yürekleri dağlarken, sonradan ortaya çıkan bir gerçek ise pes dedirtti. Yangına müdahale için köye giden itfaiye ekibini durduran trafik polisinin, "Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" dediği ortaya çıktı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Valilik açıklama yaptı

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın İtfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevliler tarafından 'yangının nerede olduğu' öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin '37' saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelere yer verildi. - EDİRNE