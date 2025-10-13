Edirne'de Yaban Domuzlarının Meriç Nehri Geçişi Görüntülendi
Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçen yaban domuzları, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Su seviyesinin düşük olduğu bir anda besin arayışı için nehri geçen domuzlar, dikkat çekti.
EDİRNE (İHA) – Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtiği görülen yaban domuzları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Nehir kıyısında besin arayışına çıkan domuzların, su seviyesinin düşük olduğu bir anda nehri geçtiği öğrenildi. Vatandaşlar, son aylarda nehir kenarında sık sık yaban domuzu sürülerinin görüldüğünü belirtti.
Görüntüleri çeken vatandaşlar, domuzların nehri geçiş anlarını hayretler içerisinde izledi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa