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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, A.A. ve C.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. A.A.'nın evinde yapılan aramada 60 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, C.G.'nin üst aramasında ise 0,35 gram metanfetamin bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine üst araması yaptığı A.A ve C.G. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde ikamet eden A.A. adlı kadının evine uyuşturucu getirildiği ihbarını alan polis, belirtilen evde arama yaptı. Yapılan aramada, 60 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, A.A. gözaltına alındı.

Büyük Cami Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan C.G.'nin üst aramasında, 9 adet alüminyum folyo içerisinde 0,35 gram metanfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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