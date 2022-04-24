Arıza yapan tırını tamir etmek için aracın altına giren şoför, dorsenin altında kalarak can verdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul'dan Edirne istikametine gittiği sırada arıza yapan tırını tamir etmek için aracının altına giren Ukrayna uyruklu şoför, dorsenin altında sıkışarak hayatını kaybetti.
Havsa ilçesi mevkiinde bulunan otoyolda meydana gelen olayda, İstanbul'dan Edirne istikametine seyir halinde olan tırın arızasını gidermek isteyen şoför yol kenarına yanaşıp aracını tamir etmek istedi.
DORSENİN ALTINDA SIKIŞTI
Tırın altına girip tamir etmeye çalışan Ukrayna uyruklu şoför tamir ettiği parçanın üzerine düşmesi üzerine dorsenin altında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler şoförü hareketsiz görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine giden sağlık ekipleri, tır şoförünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa