Haberler

Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonetin tıra çarpması sonucu Pakistan uyruklu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın dorsesine arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Tekirdağ'ın Malkara ilçesi istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 AOG 678 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halindeki Ö.K. (50) yönetimindeki 20 ASZ 945 plakalı tıra bağlı 34 FIY 623 pakalı dorseye arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) ile Türk vatandaşı T.Y. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilmemesi için itfaiye aracına halat ile bağlanan kamyonette sıkışan yaralılar, yapılan çalışmalar ile sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslar ile sevk edildikleri Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Masawood Ur Rehman ile Muhammad Taimoor hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

