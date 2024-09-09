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Edirne'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesindeki Dr. Sadık Ahmet Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve bir AVM'nin bahçesinde durabildi. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Dr. Sadık Ahmet Kavşağı'nda meydana gelen trafik 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara'dan İpsala istikametine giden L.K. (47) yönetimindeki BF 986KB yabancı plakalı otomobil, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı'na yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak aynı yönde giden M.E. yönetimindeki 34 DGZ 122 plakalı otomobile çarptı. Savrulan BF 986KB plakalı otomobil, önce yolu ayıran bordür taşa, daha sonra üst geçidin altında bulunan başka bir bordür taşa çarptı ve demir bariyerleri aşarak bir AVM'nin bahçesinde durabildi.

Kazada, sürücü L.K ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, S.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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