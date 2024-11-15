Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe: İki Gözaltı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 142 gümüş ve bronz sikke, 4 mermer eser ve 209 tarihi obje ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, tarihi eser kaçakçılığına karşı kararlılıkla sürdürülüyor.

Edirne'de tarihi eser operasyonu: 2 Şüpheli gözaltında

EDİRNE - Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 142 adet gümüş ve bronz sikke, 4 adet mermer eser ve 209 adet çeşitli tarihi obje ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe sorumluluk bölgesinde düzenledikleri titiz bir operasyonla tarihi eser kaçakçılığına darbe vurdu. Şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramalarda, çok sayıda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyon ele geçirilenler arasında 142 adet gümüş ve bronz sikke, 4 adet mermer eser ve 209 adet çeşitli tarihi obje yer aldı. Tarihi eserlerin yasa dışı yollarla satılmasının önüne geçmek amacıyla yürütülen operasyon sonucunda araçlarda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eserlerin uzmanlar tarafından incelenmek üzere ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, güvenlik güçleri tarihi ve kültürel mirasın korunması adına kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma yetkilileri, halkı tarihi eser kaçakçılığına karşı duyarlı olmaya çağırarak, şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine bilgi verilmesini önemle vurguladı.

Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe: İki Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKANT ŞÜKRÜ DOĞAN - 3.Sayfa
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

Haber sunucusu sevgilisi tarafından ensesinden vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma! Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta? AGS içeriği nedir, kaç soru var, konular ne? Mike Tyson Müslüman mı? Mike Tyson'ın lakabı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.