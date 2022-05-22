Edirne'de restoran işletmecisi darp edilerek öldürüldü - Haberler

Edirne'de restoran işletmecisi darp edilerek öldürüldü

EDİRNE - Edirne'de İsmail restoran işletmecisi işyerinde darp edilerek öldürüldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi, Ördekli Göl mevkiindeki meydana geldi. Mahallede bulunan bir restoranın işletmeciliğini yapan İsmail Balcı, işyerinde sabaha karşı 5.30 sularında çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilerek öldürüldü. Zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Jandarma ekipleri olayla ilgisi olduğu öne sürülen O.A ve S.A'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Balcı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Balcı'nın ölüm haberi alan yakınları yıkılırken, güvenlik güçlerinin olayın aydınlatılması için başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.