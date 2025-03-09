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Edirne'de park halindeki kamyonette 1 kişi ölü bulundu

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mahmutköy-Çamlıca köyü arasındaki ormanlık alanda, park halindeki kamyonette bir kişi başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesin Mahmutköy kavşağından Çamlıca köyü istikametine giden tali yoldan geçerken, ormanlık alanda park halinde bulunan kamyonette bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de park halindeki kamyonette 1 kişi ölü bulundu

OLAY İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kamyonetin sürücü koltuğunda bulunan Erdoğan S.'yi (52) başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Erdoğan S.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Edirne'de park halindeki kamyonette 1 kişi ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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