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Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

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Edirne'de yüzmek için girdiği Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cansız bedeni bulundu. Karafidan'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun ailesi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Edirne'de yüzmek için girdiği Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulunurken; olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Edirne'de Meriç Nehri Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü mevkisinde 2 çocuk yüzmek için Meriç Nehri'ne girdi. Bir süre sonra çocuklardan biri suya kapılarak kayboldu. Yanındaki arkadaşının çevredekilere haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bot ile su üstünde arama çalışması yaptı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden destek istedi. Edirne'ye gelerek nehirde çalışmalarına başlayan dalgıç polisler, bir süre sonra 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cansız bedenine ulaştı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Karafidan'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun ailesi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Tolu:

diğer büyük acıların yanında bal şeker kaldığı en büyük acı... geçilmesi imkansız bir imtihan.

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