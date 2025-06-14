Edirne'de jandarma komandolardan nefes kesen gösteri: 'Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız'

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında renkli görüntüler yaşandı. Komando ekiplerinin gösterileri nefes kesti.

İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinde düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

3 bin yıllık bir devlet geleneğinde devletlerin yıkılıp yeniden kurulduğu aziz bir milletin fertleriyiz diyerek konuşmasına başlayan Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 bin yıllık ordu geleneğine sahip müstesna bir devlet olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde"

Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Geçmişimize bakıldığı zaman, Kurtuluş Savaşı'nda da böyleydi, Çanakkale Savaşı'nda da böyleydi, Malazgirt Savaşı'nda da böyleydi. Varlık yokluk savaşları dediğimiz bütün savaşlarda alnımızın akıyla, çok şükür bu milleti ayakta tuttuk. Bu al yıldızlı bayrağımızı, şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandırdık. Bölgemize baktığımız zaman, bir tarafta Suriye, bir tarafta Irak, şimdi İran, Lübnan ve Libya Nereden bakarsanız bakın, her tarafımız büyük bir istikrarsızlık içerisinde. Başta Filistin olmak üzere, bütün mazlum milletler, güçlü devletlerin, güçlü orduya ve askeri teçhizatlara sahip askerlerin ve devletlerin hunharca saldırılarıyla katlediliyorlar. Biz millet olarak bu ateş çemberinin içerisinde hem dik durma, hem de bu mazlum milletlere de sahip çıkma adına, bu tür köklü kuruluşlarımızın, kadim kuruluşlarımızın kıymetini iyi bilmemiz lazım. Onların güçlü olması; askerimizin güçlü olması, jandarmamızın güçlü olması, polisimizin güçlü olması demektir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyada, ateş çemberinin içinde dimdik durması demektir. Bu sadece biz yaşayanlar için değil, aynı zamanda bu uğurda şehit olanlar ve gazi olan ecdadımız için de çok önemlidir. Çünkü bizlere büyük bir emanet bırakmışlardır" ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, mensubu olmaktan gurur duydukları Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığına değinen Ermiş, Milletin teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığında olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından jandarma komandoların gösterisine geçildi. İlgiyle izlenilen gösteride jandarma komandolar, silahlı gösteri, kule yaparak Türk bayrağı açtı. Türk Bayrağı Edirne Valisi Yunus Sezer'e teslim edildi.

Daha sonra Jandarma bünyesindeki köpeklerin de yer aldığı gösteriler ilgiyle izlendi. Ülkenin birçok şehrinde sayısız görev başarısı ile 11 yıl jandarmaya hizmet etmiş, 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından üstün başarı ödülüne layık görülmüş kaçak çay ve tütün tespit köpeği de düzenlenen törende son görevini temsili olarak icra ederek emekliye ayrıldı. Törende teşkilatın kullandığı silah ve malzemeler de sergilendi. Vali Sezer ve beraberindekiler stantları gezerek ekiplerden bilgi aldı. - EDİRNE