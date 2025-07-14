Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı: 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı: 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı: 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Edirne'nin Havsa ilçesi arasındaki anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. D-100 kara yoluna ulaşan alevlerin oluşturduğu yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.

Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin bölgedeki anız yangınına müdahalesi sürüyor.

Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı

ALEVLER KARA YOLUNA ULAŞTI

Öte yandan, alevlerin D-100 kara yolunun Edirne-Havsa istikametine ulaşması üzerine yol çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı

DUMANLAR YOLU KAPLADI: 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Oluşan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine bölgede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, 4 kişi de hafif şekilde yaralanarak ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi.

Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı

KARŞI ŞERİDE DE SIÇRADI

Güvenlik güçleri bölgede araç geçişine izin vermezken, alevlerin yol kenarına kadar ulaştığı ve karşı şeride sıçradığı görüldü. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Edirne'de çıkan anız yangını kara yoluna ulaştı

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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