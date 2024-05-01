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Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

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Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Edirne'de de coşkuyla kutlandı. Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanarak, davul ve zurna eşliğinde oluşturulan kortejle trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan platforma yürüdü. Kutlamaların başladığı alanda ve diğer noktalarda geniş güvenlik önlemi alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapılacağı alanda görev aldı. Kalabalığın oluşmasıyla birlikte alana gelenler polis kontrolünün ardından kutlamaların yapılacağı alana alındı. Atatürk Bulvarı üzerinden Saraçlar Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüş sonrası kortej alandaki yerini aldı. Konuşmaların ardından müzik grupları sahne aldı. Katılımcılar şarkılar ve türküler eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı. Kutlama programı sorunsuz şekilde sona erdi. - EDİRNE

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Edirne'de de coşkuyla kutlandı.

Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanarak, davul ve zurna eşliğinde oluşturulan kortejle trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan platforma yürüdü.

Kutlamaların başladığı alanda ve diğer noktalarda geniş güvenlik önlemi alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapılacağı alanda görev aldı. Kalabalığın oluşmasıyla birlikte alana gelenler polis kontrolünün ardından kutlamaların yapılacağı alana alındı.

Atatürk Bulvarı üzerinden Saraçlar Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüş sonrası kortej alandaki yerini aldı.

Konuşmaların ardından müzik grupları sahne aldı. Katılımcılar şarkılar ve türküler eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı. Kutlama programı sorunsuz şekilde sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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