Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Belgrad ormanında kaybolan ve 4. gün sonunda ekiplerin çalışması sonucu bulunan mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

SIRLARI İLE ÖLDÜ

Ece Gürel'in, ormanda 4 gün boyunca ne yaşadığı merak konusu oldu. Ece Gürel'in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel'in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü. Hatta cadılık eğitimi aldığı da iddia edildi. Genç kadının ölümüne ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürerken ailesi canlı yayına çıktı.

ECE GÜREL'İN EŞİ: EŞİM BENDEN BİR ŞEY GİZLEMEZDİ

Sosyal medya hesabını kapatan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, eşinin ölümüne ilişkin ATV'de Müge Anlı İle Tatlı Sert programında açıklamalarda bulundu. Sezer Gürel, "Sosyal meydanın kötü tarafını gördük. Acımız katlanarak devam ediyor. Eşim dört üniversite mezunu, hala okumayı çok sever. Yarışma programına katılmışlığı var. Astroloji ile ilgileniyordu ama bu başka tarafa çekildi. Acımızı yaşayamadık. Eşimi, niye yalnız bıraktın diyorlar. Ben eşimi mutlu etmeyi severdim. Eşim de kurs almak istediğinde alıyordu. Eline telefon alan bir şey sallıyor. Eşimin benden bir şey saklama imkanı yok. Daha önce Belgrad Ormanı'na geldiğimizde eşimiz yürüyüş yolundan çıkmamızı istemezdi." dedi.

EMNİYET, SON KONUŞULAN KİŞİLERE ULAŞTI

Eşinin telefonun şifresini bilmediğini söyleyen Sezer Gürel, Emniyet'ten Ece Gürel'in son konuştuğu kişilerin arandığı bilgisinin verildiğini belirtti.

"ORMANA GİDECEĞİNİ BİLSEM EŞİMLE GİDERDİM"

Eşinin Belgrad Ormanı'ndan cadı eğitimine katıldığı yönünde bilgisi olmadığını belirten Sezer Güler, "Öyle bir şey olsa, eşimi yalnız bırakmazdım. Ben de giderdim. Eşim sadece bunlara meraklıydı. Ormana kafa dağıtmaya gitmişti." dedi.

INSTAGRAMDAKİ SAYILAR DA SORULDU

Ece Gürel'in ölümünün ardından eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabındaki sayılar dikkat çekmişti. Sezer Gürel, Grabovoi sayıları olarak bilinen bu sayılarla ilgili, "Şanslı numaralar dedi, hiç de bilmem anlamam. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astronomi dersleri aldığı için şanslı olduğunu söylerdi. Cadılık kursu gibi şeylere şahit olmadım. Ben çok ilgilenmediğim için bu tarz konularda eşim sosyal medyama yazarken çok ilgilenmedim" şeklinde yanıt verdi.

"Eşinizin de sosyal medyasında var mıydı?" sorusunu da yanıtlayan Sezer, "Bilmiyorum, belki de vardır. Çok eski bir olay bu. Belki de kendinden sildi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.