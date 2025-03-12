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Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz

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Katıldığı canlı yayında, "Ece'yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz" diyen Ece Gürel'in babası ile annesi İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile görüştü.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi ve babası, soruşturmadaki son durumu öğrenmek üzere saat 14.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz

ECE GÜREL'İN ANNE VE BABASI SAVCIYLA GÖRÜŞTÜ

Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile yaptıkları yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından, adalet sarayından ayrıldı. Görüşme sırasında ailenin ifadelerinin de alınarak dosyaya eklendiği öğrenildi.

Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz

"ECE'Yİ BİRİNİN GÖTÜRÜP ORMANA GERİ GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Baba Koçoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Koçoğlu, "Bölge 2 kere tarandı. dronelarla ve termal kameralarla arandı. Orada olsa muhakkak görünürdü. Bu kız uçmadı ya... Dört gün orada kalması mümkün değil. 4 gün ormanda kaldığına inanmıyoruz. Benim kızım bilinçli bir insan. Benim artık aklım almıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ece'yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz" demişti.

Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz

"ECE ONLİNE KURŞUN DÖKERDİ"

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, kızının online kurşun döktüğünü ve hacamat yaptırdığını belirtmişti, acılı anne, Ece'nin bunları para için yapmadığını söylemişti.

Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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